Gazze Şeridi'nde Al-Amal Hastanesi'nin bahçesine gömülen 12 kişinin cenazesi çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde Al-Amal Hastanesi'nin bahçesine gömülen 12 kişinin cenazesi çıkarılarak mezarlıklara nakledildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırılarda hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cenazesi, İsrail'in kuşatması nedeniyle hastane bahçesine gömüldü. Yaklaşık 4 ay önce Al-Amal Hastanesi'nin bahçesine gömülen 12 kişinin cenazesi, Filistin Kızılayı ve Filistin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı. Cenazeler, yakınlarının eşliğinde ambulanslarla Han Yunus'taki mezarlıklara nakledildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 848'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 459'a yükseldi. - GAZZE ŞERİDİ