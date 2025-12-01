Haberler

Gazze İslam Üniversitesi'nde Yüz Yüze Dersler Yeniden Başladı

Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin ardından, savaşın etkileriyle iki yıl aradan sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde yüz yüze dersler yeniden başlamıştır. Öğrenciler zorlu koşullara rağmen eğitime dönerken, hasar gören binalarda dersler işleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ateşkese rağmen aralıklarla devam ederken, Gazze İslam Üniversitesi'nde iki yıl aradan sonra yüz yüze dersler yeniden başladı. Öğrenciler kademeli olarak okula dönüş yaparken, dersler İsrail saldırıları nedeniyle hasar alan binalarda işleniyor.

Gazze İslam Üniversitesi Halkla İlişkiler Direktörü Dr. Ahmad Al-Turk, "Savaş, eğitim dahil Gazze'deki yaşamın tüm yönlerini derinden etkiledi. İsrail, üniversiteleri, okulları ve eğitim kurumlarını tahrip ederek Gazze'deki üniversitelerde akademik faaliyetlerin tamamen durmasına neden oldu. Şimdi İslam Üniversitesi, öğrencileri karşılamak için kademeli olarak yeniden açılıyor. Onlara iki yıllık savaş sırasında yaşadıkları büyük acılardan kurtulmalarına yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

En büyük zorluğun hasar alan binalar olduğunu ifade eden Al-Turk, "Tesislerimizin çoğu savaş sırasında hasar gördü. Bu da yüz yüze eğitime dönüşü geciktirdi. Ancak bazı derslikleri ve binaları restore ederek bu sorunu aşmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Ulaşımın da üniversiteden uzakta yaşayanlar için bir zorluk olduğunu aktaran Al-Turk, "Bir diğer önemli sorun ise, öğrencilerin yaşadıkları zor koşullar. Bu da onların ruh sağlığını etkiliyor" dedi.

"Çevremizdeki zorlu koşullara rağmen eğitimimize devam edecek ve hayallerimizin peşinden gideceğiz"

Üniversite öğrencilerinden Ahmad Oweidah, "İki yıllık savaşı her yönüyle yaşadım. Savaştan önce üniversiteye kaydolup eğitimime devam etmeyi hayal ediyordum. Savaş nedeniyle bu hayalim iki yıl ertelendi. Lise sınavlarımı tamamladım, geçtim ve sonunda İslam Üniversitesi'ne kaydoldum. Çevremizdeki zorlu koşullara rağmen eğitimimize devam edecek ve hayallerimizin peşinden gideceğiz" diye konuştu.

İsrail, 12 Ekim 2023'te Gazze İslam Üniversitesi'nin ana kampüsüne hava saldırısı düzenlemiş ve büyük hasar vermişti. Üniversite, saldırılar nedeniyle derslere çevrimiçi olarak devam etmek istese de elektrik ve internet kesintileri buna izin vermemişti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 392 eğitim kurumu ise kısmen hasar gördü. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

