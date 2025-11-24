Gazze İnsani Yardım Vakfı Faaliyetleri Durdurdu: 1500 Sivil Öldü

ABD ve İsrail'e bağlı olarak Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin gıda yardımı beklerken öldürüldüğü dağıtım merkezlerini işleten Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) faaliyetlerini durdurdu. Yardım dağıtımları sırasında açılan ateşler sonucu yaklaşık bin 500 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 9 bin Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin gıda yardımı beklerken öldürüldüğü dağıtım merkezlerini işleten ABD ve İsrail'e bağlı Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) faaliyetlerini durdurdu. GHF tarafından yapılan açıklamada, "Modern tarihin en karmaşık insani yardım ortamlarından birinde Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yardım dağıtımı için yeni bir modelin mümkün olduğunu kanıtladı. GHF, sadece 4,5 ayda Gazze'deki sivillere 187 milyon öğün yemeği ücretsiz, güvenli, verimli ve tek bir yağma vakası olmadan doğrudan ulaştırdı" denildi.

Vakfın yardımlarının ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına için koşulların oluşturulmasına yardımcı olduğu iddia edilen açıklamada, "Örgüt acil durum operasyonlarını sonlandırırken, uyarlanabilirlik, yerel ortaklık ve hesap verebilirliğin çatışma bölgelerinde etkili insani yardımın neye benzeyeceğini yeniden tanımlayabileceğini gösteren kanıtlanmış bir model bırakıyor" denildi.

Yardım dağıtımlarında yaklaşık bin 500 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'ndeki insani yardımını devre dışı bırakmış ve aylarca bölgeye yardım malzemesi girişini yasaklamıştı. Böylece bölgede hala devam eden gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri kıtlığı yaşanmasına neden olan işgalci İsrail hükümeti, daha sonrasında uluslararası toplumdan karşılaştığı tepkiler sonucunda İsrail ve ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) bölgeye yardım malzemesi dağıtımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ancak İsrail, GHF'nin yardım çalışmalarının başladığı 27 Mayıs tarihinden bu yana yardım noktalarında bir araya gelen Filistinli sivillerin üzerine ateş açarak katliamlarını sürdürmüştü. Yardım dağıtımları sırasında yaklaşık bin 500 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 9 bin Filistinli de yaralanmıştı.