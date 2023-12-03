Gazze'den Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyesi tekrar başladı ve 142 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı. Grubun Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Gazze'den Türk vatandaşların tahliyesinin tekrar başlamasıyla birlikte 142 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyesinin dün itibarıyla tekrar başladığı duyuruldu. Bu çerçevede, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınları dün gece Gazze'den Mısır'a geçiş yaptı. Söz konusu grubun bugün Türkiye'ye getirilmesi öngörülüyor. - ANKARA