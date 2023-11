Gazze'den tahliye edilen 100 kişi daha İstanbul'a getirildi

İsrail'in saldırıları sonucu kan gölüne dönen Gazze'den Mısır'a geçen 100 kişilik kafile Türkiye'ye getirildi.

Gazze'de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen 100 Türk vatandaşı daha tarifeli seferle İstanbul Havalimanı'na getirildi. Aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu grup İstanbul Havalimanı VIP salonunda gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

"Çok şükür aileme kavuştum"

Türkiye'ye ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Abdullah Coşkun, "Çok şükür aileme kavuştum. Oradan buraya gelmemiz çok zor oldu. Çok zor günler yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen bize çok iyi baktılar. Refah Kapısı'ndan buraya kadar çok iyi baktılar" diye konuştu.

"Kimse bizi duymadı"

45 gün boyunca bombardımanın hiç durmadığını söyleyen Abir Sahmud, "Ne hissettiğimi bilmiyorum. O kadar acı şeyler gördük ki 45 gün boyunca her saniye ateş, bombalama hiç durmadı. Bekledik, bekledik Müslümanlar, bütün dünya bizi duysun, hissetsin diye ancak kimse bizi duymadı, hissetmedi. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren bizi çıkaracaklarına dair umut verdiler. Sonunda Allah'ın izniyle çıkabildik. Başkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki bütün arkadaşlarım her gün her gece bana yazdılar, 'hayatta mısınız' diye" ifadelerini kullandı.

"Suyu şekerle karıştırıp içiyorduk"

Engelli sandalyesiyle gelen ve Filistinli çocuklar için dua isteyen küçük Minna Sahmud, "Biz özellikle Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. 45 günü çok zor geçirdik. Suyu şekerle karıştırıp içiyorduk. Yemeği çok zor buluyorduk. Buraya geldiğim için Türkiye'ye ve Başkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Filistin'deki çocuklar için dua ediyorum, onlar için dua istiyorum" dedi.

Yetkililere teşekkür eden Küçük Minna'nın ablası Maria Sahmud da, "Çok zor günler geçirdik. Yemek ve su bulamıyorduk. Çok şükür ki şu anda Türkiye'deyiz" diye konuştu.

Bugüne kadar Gazze'den yapılan 4 tahliye seferiyle 350 vatandaşın Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. - İSTANBUL