Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 53 Bin 573'e Yükseldi

Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 53 Bin 573'e Yükseldi
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 573'e, yaralı sayısı ise 121 bin 688'e ulaştı. Son 24 saatte 87 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 573'e, yaralı sayısı 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla başlattığı saldırılar aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 cansız bedenin ve 290 Filistinlinin yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 3 bin 427 Filistinlinin öldürüldüğünü, 9 bin 647 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 573'e, yaralı sayısının da 121 bin 688'e yükseldiğini bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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