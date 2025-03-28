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Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 50 Bini Aştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 251'e yükseldi. Son 24 saatte 41 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 251'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 41 sivilin hayatını kaybettiği, 2 Filistinlinin cansız bedenlerinin daha önce gerçekleştirilen saldırılarda yıkılan binaların enkazından çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada son 24 saatteki saldırılarda 115 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 896 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 984 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 251'e, yaralı sayısı 114 bin 25'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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