Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 42 Bin'i Aştı

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 42 Bin'i Aştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42.010'a, yaralı sayısı ise 97.720'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki saldırılarda 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 10'a, yaralananların sayısı ise 97 bin 720'ye yükseldi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 369 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 42 bin 10'a, yaralı sayısının da 97 bin 720'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Savaş ve Çatışma Sağlık Bakanlığı İnsan Hakları Orta Doğu Politika Filistin İsrail Yerel Dünya gazze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Ameliyata izin vermeyeceğiz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var

 Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.