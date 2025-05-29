Gazze'deki Saldırılarda Bilanço Ağırlaşıyor: 54 Bin 249 Ölü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 249'a, yaralı sayısı 123 bin 492'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 67 sivilin hayatını kaybettiği, 184 sivilin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 sivilin enkaz alanlarından cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Bilançoya, ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki hastanelerin dahil edilemediği aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 986'ya, yaralı sayısı 11 bin 451'e yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 249'a, yaralı sayısı 123 bin 492'ye yükseldi. - GAZZE