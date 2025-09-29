Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 66 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 66 bin 55'e, yaralı sayısı 168 bin 346'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 50 sivilin cansız bedeniyle 184 yaralının getirildiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 13 bin 187 Filistinlinin öldürüldüğünü, 56 bin 304 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 66 bin 55'e, yaralı sayısının 168 bin 346'ya yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 566'ya yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 5 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 48 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 571'e, yaralı sayısı ise 18 bin 817'ye yükseldi" denildi. - GAZZE