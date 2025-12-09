Haberler

Gazze'de can kaybı 70 bin 366'ya yükseldi

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 70 bin 366'ya ulaştığını duyurdu. Bölgedeki ateşkes ihlallerinin devam ettiği belirtiliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 1 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 70 bin 366'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 1 kişinin cansız bedeninin ve 6 yaralının getirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 377'ye, yaralı sayısının da 987'ye ulaştığı bildirildi. Enkaz altından çıkarılanların sayısı ise 626 olarak açıklandı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 366'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 64'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

