Gazze'deki Can Kaybı 64 Bin 300'e Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 64 bin 300'e,, yaralı sayısı 162 bin 5'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 69 sivilin hayatını kaybettiği 422 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 768 Filistinlinin öldürüldüğünü, 49 bin 964 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 64 bin 300'e, yaralı sayısının 162 bin 5'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 134'ü çocuk olmak üzere 373'e yükseldiğini açıkladı.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 306'ya yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği de vurgulanan açıklamada, 24 saat içinde 6 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 190 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Geçim mücadelesinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 362'ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434'ü geride bıraktı" denildi. - GAZZE