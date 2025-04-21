Gazze'deki Bombardmanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 51 Bin 240'a Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 51 bin 240'a yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 39 sivilin cansız bedeninin ve 62 yaralının ulaştığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 864 Filistinlinin öldürüldüğünü, 4 bin 890 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 51 bin 240'a, 116 bin 931'e yükseldiği ifade edildi. - GAZZE