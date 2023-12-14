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Gazze'de Telekomünikasyon Hizmetleri Tamamen Kesildi

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Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze yeniden karanlığa gömüldü.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 69'uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi. Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm telekomünikasyon hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Gazze yeniden karanlığa gömüldü" denildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde çok kez telekomünikasyon hizmetleri kesintiye uğramıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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