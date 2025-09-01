Gazze'de Saldırılar ve Can Kaybı Artıyor: 63.557 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 63 bin 557'ye, yaralananların sayısı 160 bin 606'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 98 kişinin hayatını kaybettiği ve 404 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 63 bin 557'ye, yaralananların sayısının ise 160 bin 606'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 11 bin 426 kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin 619 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 46 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiğini, 239 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 294'e, yaralananların sayısı 16 bin 839'a yükseldi.

Gazze'de 9 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, son 24 saatte 3'ü çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 127'si çocuk olmak üzere 348'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE