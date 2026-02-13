Haberler

Gazze Şeridi'ndeki kum fırtınası yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde etkili olan kum fırtınası, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları etkileyerek yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Sağlık durumu kötüleşen kronik hastaları endişelendiriyor.

Gazze Şeridi'nde etkili olan kum fırtınası, İsrail'in saldırılarında yerinden edilmiş olan Filistinlilerin kaldığı ve temel koruma imkanlarının bulunmadığı çadırları vurarak bölge halkına zor anlar yaşattı.

Gazze Şeridi'nde etkili olan bir kum fırtınası, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında yerlerinden olan binlerce Filistinlilere zor anlar yaşattı. Yerel kaynaklar, bölge genelindeki yoğun toz ve kum taşıyan şiddetli rüzgarların çadırlara sızdığını ve temel koruma imkanlarından yoksun barınaklardaki Filistinliler için günlük yaşamı daha da zorlaştırdığını bildirdi. Evlerini terk etmek zorunda bırakılan bölge halkı arasında özellikle kronik solunum hastalığı olan kişiler fırtına nedeniyle sağlık durumlarının kötüleşmesinden endişe duyduklarını bildirdi.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze'deki insani krizde herhangi somut bir iyileşme göstermediği düşünülüyor. Bunun başlıca nedeni ise İsrail'in çadır ve taşınabilir evler gibi barınma malzemeleri ile altyapıyı yeniden inşa etmek için gerekli inşaat malzemelerinin girişine izin verme taahhütlerini yerine getirmemesi olarak gösteriliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 049'a, yaralananların sayısı ise 171 bin 691'e ulaşmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü

Türkiye'den havalanan uçakta ortalık savaş alanına döndü
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor