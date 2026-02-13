Gazze Şeridi'ndeki kum fırtınası yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını vurdu

Gazze Şeridi'nde etkili olan kum fırtınası, İsrail'in saldırılarında yerinden edilmiş olan Filistinlilerin kaldığı ve temel koruma imkanlarının bulunmadığı çadırları vurarak bölge halkına zor anlar yaşattı.

Gazze Şeridi'nde etkili olan bir kum fırtınası, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında yerlerinden olan binlerce Filistinlilere zor anlar yaşattı. Yerel kaynaklar, bölge genelindeki yoğun toz ve kum taşıyan şiddetli rüzgarların çadırlara sızdığını ve temel koruma imkanlarından yoksun barınaklardaki Filistinliler için günlük yaşamı daha da zorlaştırdığını bildirdi. Evlerini terk etmek zorunda bırakılan bölge halkı arasında özellikle kronik solunum hastalığı olan kişiler fırtına nedeniyle sağlık durumlarının kötüleşmesinden endişe duyduklarını bildirdi.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze'deki insani krizde herhangi somut bir iyileşme göstermediği düşünülüyor. Bunun başlıca nedeni ise İsrail'in çadır ve taşınabilir evler gibi barınma malzemeleri ile altyapıyı yeniden inşa etmek için gerekli inşaat malzemelerinin girişine izin verme taahhütlerini yerine getirmemesi olarak gösteriliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 049'a, yaralananların sayısı ise 171 bin 691'e ulaşmıştı. - GAZZE