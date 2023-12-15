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Gazze'de Kış Mevsimi Zorlaşıyor

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de evlerinden edilerek çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin kış mevsimindeki yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de evlerinden edilerek çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin kış mevsimindeki yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor.

İsrail'in yoğun şekilde saldırı düzenlediği Gazze'de kış mevsiminin gelişi Gazze'nin güneyinde kamplarda kalan Filistinlileri endişelendiriyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeliler, kış mevsiminin gelişi daha zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Yerlerinden edilen Gazzeliler, sığındıkları dayanıksız çadırlarda su, tıbbi malzeme, battaniye ve sıcak tutacak kıyafetlere ihtiyaç duyuyor. Şiddetli yağışların ardından çamura dönen yollarda çıplak ayakla yürümeye çalışan Gazzeli Filistinliler bir yandan da yaktıkları ateşlerle soğuk havada ısınmaya çalışıyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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