Gazze'de katledilen çocuklar için Beyoğlu'nda özel gösterim

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dikkat çekmek amacıyla organize edilen "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" projesi kapsamında, Beyoğlu'nda Tay filminin gösterimi yapıldı. Gazze'de katledilen çocukların isimlerinin koltuklarda yazılı olduğu salondaki gösterime seyirci alınmadı.

Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla 20 Kasım-30 Aralık 2023 tarihleri arasında "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlığıyla içeriğinde konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi, konser, panel, şiir dinletisi, yarışma ve sempozyum gibi pek çok kültürel faaliyetin yer alacağı bir dizi etkinlik düzenlemeye başladı. Bu etkinliklerin ilki Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yapıldı. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, AK Partili İlçe Belediyelerine bağlı kültür merkezlerinin koltuklarında sadece Gazze'de şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı salonlarda çizgi film gösterimi yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Milletçe ve dünyada hep birlikte acılı günler yaşıyoruz. Terör devleti İsrail tarafından katledilen çocuklar, yaşlılar ve kadınlar var. Koskoca bir insanlık var. Filistinliler çocuklar Gazzeliler öldürülüyor. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü, bugün İstanbul'da AK Partili belediyeler Gazze'de öldürülen katledilen şehit edilen çocukların hatırasına onların isimlerinin yazılı olduğu koltuklarda izlenecek 'Tay' adlı çizgi film, hazreti Peygamber efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hicretini konu alan bir film. İzleyicileri sembolik olarak isimleri burada bulunan çocuklar olacaklar. Gazze'nin yasını tutuyoruz. Filistin'in yasını tutuyoruz. Çocuklarımız çocuklar ölmesin. Dünyada çocukların neşesi var olsun. Bu anlamda saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bir duruş var. Bir cesaret var. Bu bütün insanlara ve bütün liderlere örnek olsun. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü mahcup bir şekilde idrak ediyoruz. İçimiz kan ağlayarak idrak ediyoruz. Bütün çocukların neşesi var olsun. Çocuklar yaşasın diye böyle bir etkinlik. Gazzeli çocukları anmak üzere böyle bir etkinliği AK Partili belediye olarak eş zamanlı olarak eş İstanbul'da düzenliyoruz. Çocuklar var olsun diyoruz" dedi. - İSTANBUL