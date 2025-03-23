Gazze'de İsrail Saldırıları Sonrası Filistinlilerin Yaşam Mücadelesi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinliler, Gazze İslam Üniversitesi'ne ait binaların enkazları arasına kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, yerinden edilen Filistinliler enkazların arasına kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesine devam ediyor. Filistinliler, saldırılar sonucu yıkılan Gazze İslam Üniversitesi'nin avlusuna çadırlar kurdu. Üniversiteye ait yıkılmış binalar arasında hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinliler, temel ihtiyaçlara erişemiyor. Kıtlıkla karşı karşıya olan Filistinliler, İsrail ambargosu nedeniyle içme suyu veya yakıt bulamıyor.

İsrail'in 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 673 kişi hayatını kaybederken, bin 233 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e, yaralı sayısı 113 bin 274'e yükseldi. - GAZZE ŞERİDİ