Gazze'de İsrail Saldırıları: 61 Bin 827 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 827'ye, yaralananların sayısı 155 bin 275'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 51 kişinin hayatını kaybettiği ve 369 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 827'ye, yaralananların sayısının 155 bin 275'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği, 43 bin 234 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 17 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 898'e, yaralananların sayısı 14 bin 113'e yükseldi.

Gazze'de 1 çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlık, İsrail'in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesi nedeniyle açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin de açıklama yaptı. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kız çocuğunun daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklanan son sayılarla Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'si çocuk 240'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE