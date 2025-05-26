Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 53 Bini Geçti

Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 53 Bini Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 977'ye, yaralı sayısının ise 122 bin 966'ya ulaştığını bildirdi. Son 24 saatte 38 cenaze ve 169 yaralı hastanelere getirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 977'ye, yaralı sayısı 122 bin 966'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cansız bedenin ve 169 yaralının getirildiğini aktarırken, bu sayıların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki şehirlerde bulunan hastaneleri kapsamadığı vurgulandı. Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu kaydeden bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 977'ye, yaralı sayısının da 122 bin 966'ya yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu, 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 822'ye, yaralı sayısının 10 bin 925'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı

Ebru Yaşar, şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.