Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Tahran'da uğradığı suikat sonrası öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler ve Hamas lideri İsmail Haniye için Karabük'teki camilerde gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi. - KARABÜK