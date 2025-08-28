Gazze'de Çocuklar Kirli Su İçin Mücadele Ediyor

Güncelleme:
İsrail ablukası altında zor koşullarda yaşayan Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, su ihtiyacını karşılamak için kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüntülendi.

İsrail ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde çocuklar bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü.

İsrail ablukasının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kıtlık devam ediyor. Gazzeli çocuklar, suya ulaşmak için su taşıyan bir kamyondan akan kirli suyu ellerindeki kaplara doldururken görüldü. Bazı çocuklar ise akan kirli su ile serinlemeye çalıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
