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Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 609'a Ulaştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 86 can kaybı ve 287 yaralı olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 86 can kaybının kayıtlara geçtiği, 287 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 249'a, yaralı sayısının ise 3 bin 22'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 50 bin 609'a, yaralı sayısı 115 bin 63'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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