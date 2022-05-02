Gazze'de binlerce kişi bayram namazını meydanlarda kıldı - Haberler

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Gazze'de binlerce kişi bayram namazını meydanlarda kıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazze'de binlerce kişi bayram namazını meydanlarda kıldı

Gazze'de Covid-19 nedeniyle 2 yıldır yasak olan meydanlarda bu yıl binlerce kişi bir araya gelerek bayram namazı kıldı.

Gazze'de Covid-19 nedeniyle 2 yıldır yasak olan meydanlarda bu yıl binlerce kişi bir araya gelerek bayram namazı kıldı.

Gazze'de bayram namazı için binlerce kişi meydanlara akın etti. Covid-19 nedeniyle 2 yıldır yasak olan meydanlarda bu yıl bir araya gelen Müslümanlar, birlikte bayram namazı kıldı. Hamas Lideri Mahmud Al-Zahar, Gazze'nin merkezindeki Al Saraya Meydanı'nda yaptığı konuşmada İsrail hapishanelerindeki Filistinli şehitleri, yaralıları ve tutukluları selamlayarak, Arap ve İslam milletini Filistin davasını desteklemeye çağırdı. Zahar, Kudüs'ün tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele olmaya devam edeceğini ve İsrail işgalinin, suçlarının ve Gazze Şeridi'ne uygulanan kuşatmanın Filistin halkının kurtuluş ve zafer uğruna sahip olduğu her şeyi feda etmesine engel olmayacağını vurguladı. - GAZZE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs, İsrail, Bayram, Gazze, Yerel, Haberler

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