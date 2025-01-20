Gazze'de Ateşkese Ulaşılmasının Ardından Cenin Amro Ailesine Kavuştu

Gazze'de ateşkese varılmasının ardından serbest bırakılan Filistinli mahkum Cenin Amro 14 ay sonra ailesine kavuştu.

Gazze'de ateşkese varılmasının ardından Filistinli mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı. İsrail askerleri, El Halil'in güneyinde yaşayan Filistinli tutuklu Cenin Amro'yu 14 ay sonra serbest bıraktı. İsrail hapishanelerinde tutulan Amro sabah saatlerinde serbest bırakılmasının ardından ailesine kavuştu. 23 yaşındaki Amro, ailesi tarafından evinin önünde sevinç ve direniş sloganlarıyla karşıladı.

Serbest bırakılan mahkum Amro, "İşgal hapishanelerinde zor koşullarda yaşadık ve İsrailli gardiyanların dayak ve saldırılarına maruz kaldık. Gıda ve giyecek zorunu vardı" dedi. Özgürlüğüne kavuşan Amro, İsrail'in saldırılarına direnenlere selam gönderdi. - EL HALİL