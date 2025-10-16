Haberler

Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardımlar Başladı

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte yakıt ve insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar Gazze Şeridi'ne ulaşmaya başladı. Ancak, planlanan yardım kamyonu sayısının çok altında kalındığı bildirildi.

Gazze'de ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle yakıt ve insani yardım malzemesi taşıyan tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

Gazze'de İsrail-Hamas arasında varılan ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesiyle insanı yardım malzemelerinin de Gazze Şeridi'ne girişi başladı. Filistinli kaynaklar, insani yardım taşıyan tırların dün itibariyle Gazze Şeridi'ne ulaştığını duyurdu. Filistinli yetkililer, insani yardım malzemeleri, yakıt ve gıda taşıyan tırların Refah Sınır Kapısı'ndan Kerem Şalom Sınır Kapısı ve Al-Awja sınır geçiş noktasına geldiğini ve buradan da Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını bildirdi.

Dünya Gıda Programı Acil Durum Koordinatörü Ross Smith, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in kararlaştırılan yardım kamyonlarının üçte birinden azını ülkeye soktuğunu belirtti. Smith, İsrail'in Gazze'ye günde 600 yardım kamyonunun girmesine izin vereceği yönündeki taahhüdünün yerine getirilmediğini sözlerine ekleyerek, son 4 günde Gazze Şeridi'ne her gün giren kamyon sayısının 200'den az olduğunu kaydetti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
