Gazze'de Ateşkes Sonrası Filistinliler Evlere Dönmeye Başladı

GAZZE (İHA) – İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan on binlerce Filistinli, Gazze şehrine geri dönmeye başladı.

İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmış olan on binlerce Filistinli Gazze şehrine geri dönüyor. İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamasının ardından birçok Filistinli, Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden evlerine dönmek üzere yola çıktı. Yollardaki sevinçli kalabalık görüntülere yansırken, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yöne saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, savaşın son bulmasından duydukları mutluluğu ve çektikleri acıları dile getirdi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze şehrinin Tel el-Hawa Mahallesi'ndeki evini geride bırakmak zorunda kalan Abdülkerim El-Hadi, "Deir el-Balah'a yerleşmek zorunda kaldım. İki kez evimi geride bırakarak kaçmak zorunda kaldım. Yerimi değiştirirken çok büyük acılar çektim, hayat çok zordu. İnsan için kendi evinden daha iyi bir yok. Ne kadar uzağa giderseniz gidin eviniz yüreğinizdeki en değerli yer olarak kalıyor ve her zaman oraya dönme ihtiyacı hissediyorsunuz. Sürünerek girmemiz gerekse bile evimize geri döneceğiz. Evimin halini bilmiyorum, umarım yıkılmamıştır. Bu savaşın sonsuza kadar bitmiş olmasını ve halkımızın güvende kalmasını diliyorum" dedi.

"Asla evime dönemeyeceğimi düşündüm"

Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi'nden yer değiştirmeye zorlanan Mona Yamen de, "Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Daha önce de yer değiştirmek zorunda kalmıştım ama bu sefer daha zordu çünkü asla evime dönemeyeceğimi düşündüm. Allah'a şükürler olsun bu savaş son bulduğu için ve evime dönebildiğim için çok büyük bir mutluluk içindeyim. Umarım ki savaş günleri asla geri dönmez ve huzur içinde yaşarız" ifadelerini kullandı.

"Umuyoruz ki son kez yer değiştirmiş olacağız"

El-Rimal Mahallesi sakini Ahmed El-Yazji, "Savaş boyunca en az 15 kez yerimizi değiştirmek zorunda kaldık ve çok büyük acılar çektik. Çadırlarda kaldık, yaşam şartları çok zordu. Allah'a şükür evimize geri dönüyoruz. Umuyoruz ki bu savaş bitecek ve son kez yer değiştirmiş olacağız" dedi.

Ateşkes bugün 12.00'da yürürlüğe girmişti

İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerin dünkü turunda bölgede ateşkes sağlanması kararına varılmıştı. İsrail'de bakanlar kabinesinin dün akşam bir araya gelerek kararı oylamasının ardından ise İsrail ordusu bugün 12.00'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında rehine takası gerçekleştirilecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan Gazze'deki Barış Planı kapsamında Gazze'de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin de serbest bırakılması öngörülüyor. Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri büyük ihtimalle pazar veya pazartesi günü iade etmesi bekleniyor. - GAZZE