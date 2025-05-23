Gazze'de Al-Banna Fırını Yeniden Açıldı

Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah kentindeki Al-Banna Fırını,

İsrail, Gazze Şeridi'ne 2 Mart'tan beri uyguladığı ablukayı 19 Mayıs Pazartesi günü esnetti. Yardım girişinin başlamasıyla Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrinde bulunan Al-Banna Fırını yeniden açıldı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) görevlisi Vladimir Jovcev yaptığı açıklamada, "Deir el-Balah'taki Al-Banna Fırını 40 gün kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı. Çünkü ekmek için yeterli un stokumuz yoktu. Fırının tekrar açıldığını ve sınırın 2.5 aydan fazla bir süre kapalı kalmasının ardından bir miktar buğday unu getirebildiğimizi görmek harika. Bu bir başlangıç, getirdiklerimiz kesinlikle yeterli değil. Ancak sınırların açık kalacağını ve Gazze'ye daha fazla yardım getirebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Jovcev 2.2 milyon nüfuslu Gazze'de neredeyse herkesin insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "Ekmek, Gazze'de zaten temel gıda maddesi ama sembolik olarak taze ekmek kokusu, umudun kokusudur. Bu nedenle sınırların açık kalmasını, geçişlerin açık olmasını ve buradaki herkese yardımcı olmak için daha fazla insani yardım getirebilmeyi umuyoruz" dedi. Gazze halkına seslenen Jovcev, "Sınır kapılarının açık tutulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İhtiyaç duyulduğu kadar insani yardım getirmeye kararlıyız, ancak sivil topluma ve bölge sakinine seslenmek istiyorum. Bize alan açsınlar ve yardımları ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırma çabalarımızda bize destek olsunlar, yağmalamadan kaçınalım ve en çok ihtiyacı olanları doyurabilelim" şeklinde konuştu.

Jovcev, Al-Banna Fırınında üretilen ekmeklerin satılmayacağını belirterek, "Başta sıcak yemek mutfakları olmak üzere mevcut ortak ağımız aracılığıyla dağıtılacak ve en çok ihtiyacı olanlara verilecektir" dedi. - GAZZE