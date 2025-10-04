Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 459'a yükseldiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin Gazze'de kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 39'u çocuk olmak üzere 181 kişinin açlık yaşamını yitirdiği vurgulandı. - GAZZE