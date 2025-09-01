Gazze'de Açlık Kurbanları Artıyor: Son 24 Saatte 9 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3'ü çocuk 9 sivil açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor. İsrail güçlerinin ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3'ü çocuk 9 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısı 127'si çocuk 348'e yükseldi. BM'nin Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 12'si çocuk 70 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. - GAZZE