Gazze'de Açlık Krizi Derinleşiyor: 4 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk olmak üzere toplam 4 sivil hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu süre zarfında yaşamını yitirenlerin sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si sivil toplam 4 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 4 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 98'i çocuk olmak üzere 201'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

