Gaziye son görev Yerel Haberler Kayseri'de hayatını kaybeden Gazi Haydar Vergili, toprağa verildi. Kayseri'de hayatını kaybeden Gazi Haydar Vergili, toprağa verildi. 1971 yılında vatani görevini yaptığı İzmir'de geçirdiği kaza sonucu gazi olan 76 yaşındaki Haydar Vergili, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazi Vergili için Hulusi Akar Camii'nde askeri tören düzenlendi. Vergili'nin cenazesinin bulunduğu al bayrağa sarılı tabut, askerlerin omuzlarında namazın kılınacağı yere getirildi. Merhum Haydar Vergili'nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube başkanlığına seçilen Ali Yavuz, askeri erkan ve merhumun yakınları katıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hulusi Akar Kayseri İzmir Yerel Haberler

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