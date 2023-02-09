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Gazipaşa'ya getirilen depremzedeler sağlık kontrolünden geçiriliyor

Yerel Haberler

Gazipaşa'ya getirilen depremzedeler sağlık kontrolünden geçiriliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine getirilen depremzedeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine getirilen depremzedeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden depremzedelerin tahliyesi devam ediyor. Gazipaşa'ya getirilen depremzedeler, hazırlanan yurt, otel ve evlere yerleştiriliyor.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa'ya konaklamaları için sevk edilen depremzedelerin tamamını sağlık kontrolünden geçiriyor. Depremzedelerin konakladıkları ev, otel ve yurtları ziyaret eden sağlık personelleri, gerekli durumlarda afetzedelere tıbbi destek de veriyor.

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, "Gelen depremzedelerin hepsinin sağlık taraması konakladığı yerde yapılıyor. Bize ulaşmak isteyenler de Gazipaşa Kaymakamlığı aracılığı ile bizimle irtibata geçebilirler. Sağlık ihtiyacı olanlara konakladıkları evlerde, otellerde ve yurtlarda destek vereceğiz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Gazipaşa Antalya Yerel Haberler

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