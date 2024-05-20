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Gazipaşa İlkokulu'nda Akran Zorbalığı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Gazipaşa İlkokulu'nda tiyatro tecrübesi bulunmayan velilerin ve öğrencilerin oluşturduğu ekip, okul içinde sahneledikleri oyun ile 4-10 yaş aralığındaki çocukları 'Akran zorbalığı' konusunda bilinçlendiriyor.

Gazipaşa İlkokulu'nda tiyatro tecrübesi bulunmayan velilerin ve öğrencilerin oluşturduğu ekip, okul içinde sahneledikleri oyun ile 4-10 yaş aralığındaki çocukları "Akran zorbalığı" konusunda bilinçlendiriyor.

2022 yılında Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu'nda kurulan Gazipaşa Anne Çocuk Tiyatro Topluluğu, okul öncesi öğretmeni ve drama lideri Özhan Topuzlu ile velilerinin ortak fikriyle, ücretsiz olarak amatör ruhla profesyonel bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro tecrübesi bulunmayan velilerin ve öğrencilerin oluşturduğu ekip, okul içinde sahneledikleri oyun ile 4-10 yaş aralığındaki çocukları "Akran zorbalığı" konusunda bilinçlendiriyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, penguenlerle kutuplara taşınan maymunların mücadelesi anlatılıyor. Grubun ana amacı olarak okul-aile-öğrenci arasındaki işbirliğini güçlendirmek, empati duygusunu geliştirmek olarak öne çıkarken annelerin ve çocukların sosyal bir projeyle topluma hizmet ederken aynı sahneyi paylaşması unutulmaz deneyimler yaşamasını sağlıyor.

"Ev kadınlığının dışında, sahneye çıkıp çocukların kalplerine dokunabilmek çok anlamlı"

Yönetmen Özhan Topuzlu, "Çocukların yüzüne güldürmek dünyadaki en güzel şey. Öğretmenliğimin yanında 13 senedir oynadığım veya yönettiğim hiçbir tiyatro oyunu manevi olarak beni bu proje kadar tatmin etmedi" derken oyunda yer alan velilerden Arzu Yalçın, "Kızım bu okulda öğrenci. İkimizin birlikte böyle bir projede yer alması hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı olacak. Ev kadınlığının dışında, sahneye çıkıp o ufacık çocukların kalplerine dokunabilmek çok anlamlı ve değerli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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