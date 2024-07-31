Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi Doğada Eğitim Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi, 2 bin rakım yükseklikte motivasyon gezisi yaparak, doğada arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Yapılan gezide toplam 18 kişiden oluşan gönüllü ekip, yürüyüş yaparak motivasyonlarını ve ekip ruhunu pekiştirdiler. Ardından ise eğitici tarafından 'doğada arama kurtarma eğitimi' verildi.

Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Gazipaşa ve Alanya Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri olarak, kaynaşma, oryantasyon ve spor amaçlı olarak Göktepe Yaylası ve Sarıveliler bölgesine gerçekleştirdiğimiz gezi ve yürüyüş etkinliğimiz oldukça verimli geçti. Doğada hem yürüyüşümüzü ve gezimizi yaptık hem de bizim için oldukça önem taşıyan 'dağda arama kurtarma eğitimi' gördük. Yerinde yapılan her şey daha verimli ve kalıcıdır" denildi. - ANTALYA