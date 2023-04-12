Gazipaşa Emniyet Müdürü göreve başladı

Gazipaşa'da 5 ay görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen'in yerine ataması yapılan Ethem Yer, yeni görevine başladı. 15 yılın üstünde meslek geçmişi olan Ethem Yer, daha önce Şırnak, Finike ve son olarak Antalya illerinde görev yaptı. Gazipaşa'ya yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, bugün hastane ve okul ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Gazipaşa Devlet Hastanesini acil bölümünü ziyaret eden Müdür Yer'i hastane başhekimi Dr. Adil Çelik karşıladı. Hastanede tedavi gören hastaların sıkıntılarını dinleyip geçmiş olsun dileklerini ileten İlçe Emniyet Müdürü, başhekimden hastane hakkında bilgi aldı. Ethem Yer, ardından Gazipaşa merkezdeki okullara ziyaret gerçekleştirdi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yer, okul müdürleri, idareciler ve öğretmenlerden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel