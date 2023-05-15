Gazipaşa Devlet Hastanesi tarafından yaşlı ve hastalara seçim hizmeti

Gazipaşa Devlet Hastanesi tarafından, sandığa gitmekte güçlük çeken vatandaşlara taşıma hizmeti verildi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birim çalışanları, sandığa gitmekte güçlük çeken vatandaşların hizmetine koştu. Ekipler, talepler evde sağlık hizmeti alan hastaları gün boyu sandığa taşıma işlemlerini gerçekleştirdi. Hasta nakil araçlarıyla evlerinden alınarak sandığa götürülen hastalar, vatandaşlık hizmetini yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Konu hakkında açıklama yapan Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Evde Sağlık Hizmetleri birim çalışanlarının hummalı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni eden Çelik, "13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde, özellikle yatağa ve sandığa gitmekte zorlanan hastalarımızın oy kullanmalarına destek olmak amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri birimi çalışanlarımız görev başında bulunmuş, oy kullanma ile ilgili taleplerin takibini yapmışlardır. Hastanemizde oluşturduğumuz nakil ekiplerimiz hasta nakil ambulansımız ve hizmet araçlarımız ile hastalarımızdan gelen talepler, evde sağlık hizmeti alan hastalarımızın ve sandığa gitmekte güçlük çeken yatan hastalarımızın gün boyu sandığa taşıma işlemlerini gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu. - ANTALYA