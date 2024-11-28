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Gazipaşa'dan Umreye Uğurlama Töreni

Gazipaşa'dan Umreye Uğurlama Töreni
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde umre ziyareti için yola çıkan vatandaşlar, düzenlenen bir törenle kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, umreciler sevinç gözyaşları içinde yakınlarıyla vedalaştı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Gazipaşa Havalimanı terminal binası önünde gerçekleşen uğurlama törenine umreye gidecek vatandaşlar ile yakınları katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde Gazipaşa İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından dualar okundu. Törenin ardından yakınları ve programa katılan vatandaşlarla vedalaşan umreciler, duygu dolu anlar yaşadı. Sevinç gözyaşları döken umreciler, vatandaşlardan helallik isteyerek, kutsal topraklarına doğru yola çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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