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Gazipaşa'dan Hacı Adaylarına Duygusal Uğurlama Programı

Gazipaşa'dan Hacı Adaylarına Duygusal Uğurlama Programı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için düzenlenen uğurlama programında duygusal anlar yaşandı. İlçe Müftüsü Fahri Başar, hac ibadetinin önemini vurguladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Gazipaşa'dan hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak 41 hacı adayından ilk kafilede yer alan hacı adayları için Çarşı Camii önünde program gerçekleştirildi. Gazipaşa İlçe Müftülüğünün organize ettiği programda duygusal anlar yaşandı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Fahri Başar, hac ibadetinin önemine değinerek hac yolculuğunun sabır, teslimiyet ve maneviyat yolculuğu olduğunu vurguladı. Başar'ın yaptığı duaların ardından ilahiler eşliğinde tekbir, tahlil ve telbiyeler getirildi. Kutsal yolculuk öncesinde sevdikleriyle vedalaşan hacı adaylarının heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. Ailelerin duygu dolu anlar yaşadığı uğurlamada, hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı. 41 hacı adayından bir kısmı dün kutsal topraklara gitmek için yola çıkarken, diğerlerinin mayıs ayı içinde kutsal topraklara gideceği kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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