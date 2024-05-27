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Gazipaşa'dan Hacı Adayları Uğurlandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ibadetini yapacak olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Gazipaşa'dan kutsal topraklara giden ilk kafile, bugün dualarla uğurlandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ibadetini yapacak olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Gazipaşa'dan kutsal topraklara giden ilk kafile, bugün dualarla uğurlandı.

Gazipaşa'da 16 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel şirketlerin 2024 yılı hac organizasyonu çerçevesinde bu yıl hac ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidecek. Gazipaşa İlçe Müftülüğü, Gazipaşa'da hac ibadetini yapacak olan hacı adayları için uğurlama programı düzenledi. Çarşı Cami avlusunda düzenlenen programa, Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, din görevlileri ve hacı adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Müftü Başar'ın hacı adayları için ettiği duanın ardından sona erdi.

Programda konuşma yapan İlçe Müftüsü Fahri Başar, "Kutsal beldelere gitmek Müslüman olan herkesin gönlünden geçer ama herkese nasip olmaz. Hacı adaylarımız ilçemizi temsilen Beytullaha giden kimselerdir. Bu nedenle burada sizleri uğurlayan herkes için dua etmelisiniz" dedi. Hacı adaylarının önce Medine'ye sonra Mekke'ye gideceklerini belirten Başar, "Tüm hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Hacılarımızın bir kısmı bugün yola çıktı. Diğer kalanlar ise 4 Haziran Pazar günü yola çıkacaklardır. Tüm hacı adayı kardeşlerimize hayırlı yolculuklar dileriz" dedi.

İlk kafile uğurlandı

Gazipaşa'da 16 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel şirketlerin 2024 yılı hac organizasyonu çerçevesinde bu yıl hac ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidecek. İlk kafilede yer alan 6 hacı adayı, bugün Antalya Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlandı. Heyecan ve duygunun yoğun olarak yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Gazipaşalı hacı adayı İsmet Arıkan, kutsal topraklara gidecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Arıkan, "Allah bize bugünleri nasip etti. Hacca gitmek isteyen herkes inşallah bu duyguları yaşar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Gazipaşalı diğer hacı adaylarının 4 Haziran Pazar günü hac vazifelerini yapmak üzere yola çıkacağı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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