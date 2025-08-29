Gazipaşa'da Zafer Bayramı Coşkusu Su Altında ve Sahilde Yaşandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde AKUB personeli, hem su altında hem de sahilde Türk bayrağı açarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

Gazipaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlandı. Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bünyesindeki Arama Kurtarma Birimi (AKUB) personeli, Koru Sahili'nde hem su altında hem de sahilde Türk bayrağı açarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

Su altında bayrak açıldı, işaret diliyle istiklal marşı okundu

Etkinlikte AKUB Başkan Yardımcısı Şeyda Demiryürek, deniz altında açılan Türk bayrağının önünde işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. 30 Ağustos'a özel düzenlenen anlamlı etkinlik, "İstiklal Marşı'nı okumak için engel yoktur" mesajıyla büyük takdir topladı.

Deniz altındaki etkinliğin ardından, AKUB ekibince sahilde de büyük bir Türk bayrağı açıldı. Koru Sahili'nde dalgalanan dev bayrak önünde hatıra fotoğrafları çekildi, zaferin 103. yılı coşku ve gururla kutlandı.

Demiryürek, su altında 10 metrelik dalış gerçekleştirdiklerini, işaret diliyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayıp İstiklal Marşı'nı okuduklarını ve 2 dev Türk Bayrağını denizde dalgalandırdıklarını söyledi. - ANTALYA