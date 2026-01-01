Haberler

Gazipaşa Kaymakamı yılbaşı gecesinde görevli ekipleri yalnız bırakmadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan güvenlik güçlerine gerçekleştiren ziyaretle, güvenlik önlemleri ve personelin özverisi vurgulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yapan güvenlik güçlerine ziyaret gerçekleştirildi.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, yılbaşı gecesi alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde yol kontrollerinde görev yapan Güney Jandarma Karakol Komutanlığı, Bölge Trafik Şube Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görev başındaki jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutlayan Kaymakam Korkutata, vatandaşların huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Korkutata, personelin ailelerinin de yeni yılını tebrik ederek sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu.

Kaymakam Korkutata ayrıca, ilçede yaşayan vatandaşların yılbaşını güvenli bir ortamda geçirmesi için alınan tedbirlerin önemine dikkat çekerek, tüm güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi. - ANTALYA

