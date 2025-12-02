Haberler

3 Aralık Dünya Farkındalık Günü Gazipaşa'da özel öğrencilerin katılımıyla kutlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 Aralık Dünya Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler futbol maçı yaptı. Etkinlik, birlik ve toplumsal farkındalık mesajları içerdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 Aralık Dünya Farkındalık Günü kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin yer aldığı anlamlı bir program düzenlendi. Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte birlik, dayanışma ve toplumsal farkındalık mesajları verildi.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, özel öğrencilerin Kaymakam Korkutata ve protokol üyeleriyle birlikte sahaya çıkarak gerçekleştirdiği futbol maçı oldu. Tribünlerden yükselen alkışlar ve öğrencilerin mutluluk dolu anları, etkinliğe renk kattı.

Futbol müsabakasının ardından gün; çeşitli oyunlar, gösteriler ve etkileşimli aktivitelerle devam etti. Özel gereksinimli öğrencilerin özgüvenli ve coşkulu katılımı, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Etkinlik sonunda organizasyona katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edilirken, farkındalığın sadece bu özel günle sınırlı kalmayıp yıl boyunca sürmesi temennisinde bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
