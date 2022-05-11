Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü' - Haberler

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Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazipaşa'da jandarmadan 'Sevgi Yürüyüşü'

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sevgi Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Sevgi Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Belediye Başkanı, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanı, Kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte özel bireylerle yakından ilgilenildi. Etkinlikte, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ve özel eğitim öğrencileri Atatürk Anıtına çelenk sundu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Mayıs, Yerel, Haberler

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