Üye Girişi
Haberler
Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Yangına müdahale devam ediyor

 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

 Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

İşte 7 kişiyi katleden caninin son görüntüleri

Gazipaşa'da İhtiyaç Sahiplerine Vefa Desteği

Gazipaşa'da İhtiyaç Sahiplerine Vefa Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Vefa Birimi, son bir haftada 19 mahallede 88 evi ziyaret ederek ihtiyaç sahibi, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli desteklerde bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SYDV Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa Birimi, son bir haftada 19 mahallede 88 hane ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koştu.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Vefa Birimi, ihtiyaç sahibi, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son bir haftada ilçenin farklı mahallelerini ziyaret eden ekipler, hem vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak hem de onların yaşam kalitelerini artırmak için yoğun bir mesai harcadı.

19 mahallede 88 ev ziyaret edildi

Vefa Birimi, 1 haftada Cumhuriyet, Zeytinada, Çörüş, Çığlık, Akoluk, Gürçam, Çakmak, İnal, Yakacık, Pazarcı, Güney, Muzkent, Aydıncık, Ekmel, Esentepe, Beyrebucak, Çobanlar, Macar ve Çile mahallelerinde toplam 88 haneyi ziyaret etti. Her ziyarette vatandaşların ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuldu.

Vefa Birimi ekipleri, ziyaret ettikleri evlerde temel temizlik, kişisel bakım, erzak ve ilaç temini gibi hizmetlerin yanı sıra vatandaşların gündelik işlerini yerine getirdi. Özellikle yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik verilerek, onlara destek olundu. Faaliyetler arasında sağlık kontrolleri, sosyal destek görüşmeleri ve kamu hizmetlerine erişim konusunda rehberlik de yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tepki gösterdiği çim uzunluğu ortaya çıktı
img

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
img

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu? Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi? Aile hekimi raporları ücretli mi, kaç TL? Cola Gaza nerede satılıyor, Türkiye'de satılıyor mu? Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 25 Kasım Pazartesi? Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Nevşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Nevşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yarın okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Malatya okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Malatya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.