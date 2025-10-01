Gazipaşa'da Dar Gelirliye Barınma Desteği

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik barınma desteklerini sürdürüyor. Muzkent Mahallesi'nde saha çalışması yapan ekipler, onarılabilir evleri iyileştirmek, yaşanılamayacak durumdaki evleri ise baştan sona yeniden yapmak için tespitlerde bulundu.

SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça, mahalle muhtarı Fatih Görgülüler ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde incelemeler gerçekleştirdi. Evlerin mevcut durumlarının gözlemlendiğini belirten Büyükakça, "Gazipaşa'nın tüm mahallelerinde vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için sahadayız. Özellikle yaşlı, engelli ve ekonomik zorluk yaşayan ailelerimizin barınma sorunlarını çözmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Barınma Projemiz, devletin şefkat eliyle vatandaşlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturma projesidir" dedi.

60 yeni ev, 282 onarım

Barınma yardımları kapsamında bugüne kadar 60 yeni evin yapıldığını, 282 evin ise onarıldığını aktaran Büyükakça, 2025 yılı bütçesinden 17 evin onarımı ve 2 yeni evin yapımı için kaynak ayrıldığını, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ayrıca 2026 yılı için de planlamaların başlatıldığı ifade edildi.

Destekler sadece maddi değil

SYDV'nin yalnızca barınma değil, aynı zamanda sosyal destek hizmetleri sunduğunu vurgulayan Büyükakça, "Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yaşlı ve engellilere yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla hem ekonomik hem insani desteği bir arada sunuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA