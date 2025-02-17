İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Gazipaşa'da Çiftçilere Biyolojik Mücadele Eğitimi

Gazipaşa'da Çiftçilere Biyolojik Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere biyolojik mücadele yöntemleri ve sulu kükürt uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak sürdürülebilir tarım tekniklerini tanıtıyor. Uzman ekipler, sera kontrolleriyle üreticilere teknik destek sağlıyor.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere biyolojik mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak, sulu kükürt uygulamasıyla zararlılara karşı sürdürülebilir tarım tekniklerini tanıtıyor. Seralarda yapılan kontrollerle üreticilere teknik destek sağlanıyor.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde zararlı organizmalara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi teşvik etmek amacıyla çiftçilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, sulu kükürt uygulamasıyla yapılan demonstrasyon çalışmaları sürerken, uzman ekipler sera kontrollerini yerinde gerçekleştirdi.

Gazipaşa'da farklı ürün gruplarında faaliyet gösteren çiftçilerle bir araya gelen Tarım İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, biyolojik mücadele yöntemleri hakkında üreticilere detaylı bilgilendirme yapıyor. Özellikle hastalık ve zararlılara karşı doğal çözümler sunan sulu kükürt uygulamasının önemi vurgulanırken üreticilere bu yöntemin nasıl uygulanacağı konusunda rehberlik ediliyor.

Sera kontrolleri devam ediyor

Demonstrasyon çalışmaları kapsamında seralarda yapılan kontrollerde, hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemler çiftçilerle paylaşılıyor. Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, biyolojik mücadelenin tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltacağını ve sürdürülebilir tarımı teşvik edeceğini belirtti.

Yetkililer, çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve bölgedeki üreticilere teknik destek sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bir ilimiz akın akın sahillere koştu
img

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
img

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Ergin Ataman'dan bir kupa daha! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

Ezeli rakibini yenip kupayı aldı, yaptığı hareket geceye damga vurdu
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Madde etkisindeki genç tarihi karakolda feci şekilde can verdi
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.