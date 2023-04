Gazipaşa Belediyesi, Emıtt'te İlçeyi Tanıtıyor

Gazipaşa Belediyesi, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) ilçeyi tanıtıyor.

Gazipaşa Belediyesi, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, her yıl on binlerce ziyaretçiyi ve dünyanın her yerinden gelen seyahat şirketlerini ağırlayan EMITT'e katıldı. 4 gün sürecek fuarda Salon 7'de yer alan 702 numaralı Gazipaşa Belediyesi standında, şehrin öne çıkan değerlerinin tanıtımı yapılıyor.

BAŞKAN YILMAZ'DAN DAVET

Fuara eşi Şerife Yılmaz ile birlikte katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "EMITT-26. Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'nda Gazipaşa Belediyesi olarak biz de yerimizi aldık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte misafirlerimizi ağırlıyoruz. 4 gün boyunca buradan Gazipaşa'mızın tarihini, kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtacak, şehrimizin tüm güzelliklerini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. İstanbul'da bulunan hemşerilerimizi ve tüm ziyaretçilerimizi Salon 7'de bulunan standımıza bekliyoruz" dedi.