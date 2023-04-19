Gazipaşa Belediyesi, 23 Nisan'da Çocuk Şenliği Düzenliyor

Gazipaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Çocuk Şenliği' düzenlenecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazipaşa'da 23 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Koru Halk Büfe yanında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çocuk Şenliği'ne aileleri ile birlikte bütün çocukları davet ederek şunları söyledi:

"Bu yıl 23 Nisan'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ile ülkemizde bütün çocuklar çifte bayram kutlayacak. Cumhuriyetimizin savunucusu ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşeyle kutlamaları için çeşitli etkinler düzenledik. 23 Nisan Pazar günü Koru Halk Büfe yanında kurulacak olan Balon Park ve renkli etkinliklerin olacağı Çocuk Şenliği'ne tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz."